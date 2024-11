Lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, inviò il video della violenza: processo bis per Flores

Avrebbe inviato a quattro amici due video e alcune foto dello stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio dell’anno scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico ai danni di una diciannovenne. E per questo motivo i pm Giulia Amodeo, Monica Guzzardi e Mario Calabrese hanno chiesto di rinvio a giudizio per Angelo Flores, 23 anni, ritenuto il cameraman del branco per avere documentato con il suo telefonino tutte le fasi della violenza.

Il capo d’imputazione del processo bis, collegato a quello principale, è di revenge porn, ovvero «la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», un reato che punisce chi li fa o li sottrae e li divulga. La stessa pena, però, si applica anche a chi li ha ricevuti, o comunque li ha acquisiti in qualche modo, per poi girarli ad altri senza il consenso delle persone rappresentate.

