Danni ai palazzi nell'area del raddoppio ferroviario a Cefalù, in corso i sopralluoghi dei tecnici e dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte in alcuni edifici dei quartieri Spinito e Pacenzia, a Cefalù, per danni ad alcuni palazzi che ricadono nell’area del cantiere per il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina, dove sono in costruzione due gallerie.

Si sono verificati distacchi di intonaco e il movimento di pavimenti che ha prodotto il mancato scorrimento delle porte di alcuni appartamenti. Diversi condomini hanno contattato i vigili del fuoco e i carabinieri e sono in corso sopralluoghi da parte di tecnici comunali e dell’impresa che sta realizzando i lavori e dei i vigili del fuoco.

I pompieri erano già intervenuti in passato e il Comune di Cefalù, dopo quel primo sopralluogo, aveva comunicato sulla propria pagina Facebook che «al fine di evitare la diffusione di notizie che possono generare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, si comunica che non ci sono problemi strutturali che riguardano i fabbricati del condominio Argi di via Labiso. Continuerà a essere assicurato il monitoraggio puntuale nel corso delle lavorazioni di scavo, che procedono attraverso il sistema ad alta pressione Epb. Si è ribadito l’importanza di attivare tutte le garanzie per la riparazione dei danni che si sono verificati».