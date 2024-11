Palermo, i volontari scendono in campo contro la malamovida: sorveglieranno le zone più a rischio

Volontari contro le serate guaste di Palermo. Il Comune prova anche questa carta per cercare di allentare la violenza di alcun giorni della settimana in certe zone della città. E ha firmato una convenzione che prevede la «presenza di operatori sul territorio» con un’associazione del terzo settore che si chiama Redivivi e già svolge questa attività nelle zone marginalizzate della città, come allo Zen. Col progetto «Malamovida» presentato all'amministrazione comunale intende fornire assistenza al territorio per «una migliore e corretta vivibilità della città».

