In via Maqueda, a Palermo, nel laboratorio artigianale siciliano Donnafranca i ladri dopo avere danneggiato la vetrina e hanno portato via il registratore di cassa.

A presentare la denuncia un dipendente che ha visto allontanarsi due giovani a bordo di uno scooter elettrico con la cassa in mano. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.