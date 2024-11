Il ventiduenne morto nell'incidente a Corleone, Isola delle Femmine a lutto

Sarà l'ultimo saluto per familiari, tantissimi amici e conoscenti che si riuniranno lunedì 4 novembre alle 10 nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie di Isola delle Femmine per dare l'addio a Giuseppe Graziano, il giovane tragicamente scomparso venerdì in un incidente con la moto nei pressi di Corleone. La comunità è sotto shock: la notizia della sua morte improvvisa si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e ne apprezzavano l'entusiasmo e la vitalità. Il dolore ha colpito profondamente il padre Maurizio, conosciuto in paese per il suo lavoro come dipendente comunale.

Un servizio completo di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi