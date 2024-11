Agenti di polizia rimasti feriti a Partinico nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio

Agenti di polizia sono stati rimasti feriti a Partinico (Palermo) nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo Bagheria è il secondo caso in pochi giorni. «A nome della segreteria regionale Siap Sicilia esprimo la nostra vicinanza ai colleghi di Palermo, vittime di due distinti episodi di violenza, verificatisi in questi giorni in provincia. Le aggressioni che hanno subito vanno ben oltre il rischio professionale abituale e mostrano un’escalation che non possiamo ignorare» dice Luigi Lombardo, segretario regionale Siap Sicilia.

Nel primo episodio, verificatosi nel commissariato di Bagheria, due agenti si sono trovati ad affrontare due persone che hanno dato in escandescenza. Gli agenti hanno evitato il peggio, ma non senza conseguenze perché hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Nel secondo episodio, accaduto a Partinico, operatori delle volanti si sono trovati in supporto di un’altra forza pubblica per gestire una situazione particolarmente delicata: un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un individuo in stato psichiatrico alterato. Gli agenti sono riusciti a portare a compimento il tso, ma anche in questo caso il personale ha riportato ferite durante l’intervento.