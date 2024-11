Palermo, due ragazzine accusano un professore di abusi sessuali

Hanno raccontato di avere subito abusi sessuali, in tempi diversi ma con le stesse modalità, durante le lezioni di pianoforte da parte di un docente. Una terribile scoperta che ha portato i genitori di due allieve di 13 e 12 anni, assistite rispettivamente dagli avvocati Vanila Amoroso e Dario Falzone, a sporgere denuncia nei confronti di un docente, di 57 anni, che fino a qualche mese fa insegnava in un istituto scolastico comprensivo di Palermo a indirizzo musicale.

La vicenda risale allo scorso aprile - ma è venuta alla luce soltanto adesso - quando l'uomo, indagato per atti sessuali su minorenni, era stato arrestato dalla polizia, finendo ai domiciliari, dove si trova tuttora. Il professore dovrebbe comparire il 15 gennaio del prossimo anno in tribunale per il giudizio immediato (si salta l’udienza preliminare, se le prove sono evidenti e le indagini si concludono entro i sei mesi), ma il suo difensore, l'avvocato Jimmy D’Azzò, ha inoltrato la richiesta di rito abbreviato che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena. Messina tornerà così davanti a un Gup.