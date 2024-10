Bayesian, i sub della Marina sono tornati a ispezionare il relitto in fondo al mare di Porticello

I sommozzatori della Marina militare sono tornati nel relitto del Bayesian per recuperare altri reperti e completare la nuova delega affidata dalla procura di Termini Imerese che sta coordinando le indagini sull’affondamento del veliero avvenuto nella notte del 19 agosto nelle acque di Porticello, nel Palermitano, e dove morirono sei passeggeri e un membro dell’equipaggio.

Sono stati recuperati altri reperti dall’imbarcazione e dettagli utili per proseguire nel lungo lavoro per ricostruire cosa avvenne quella notte e soprattutto le cause del naufragio dell’imbarcazione.

Ancora il progetto del recupero della barca non è stato ultimato.