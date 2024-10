Autocisterna tampona un Tir, traffico in tilt sull'A-29 a Carini

Autostrada bloccata in direzione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per un incidente tra due mezzi pesanti. Lo scontro autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Carini, in direzione dell’aeroporto di Punta Raisi, all’altezza del Bioparco.

Un'autocisterna ha tamponato un altro mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento. Un camionista è rimasto ferito e i sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale. Sono intervenuti la polizia Stradale di Palermo e il personale dell’Anas.