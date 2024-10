«Quella card è una truffa», l’Amat di Palermo segnala  una pagina Facebook alla polizia postale

L’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo, ha segnalato alla polizia postale la pagina Facebook «Tessera del trasporto pubblico di Palermo» che ti «offre» la Amat Card.

Si tratta di una tessera che, a detta dell’annuncio, incoraggia la mobilità degli autobus rendendola gratuita per un anno per chiunque voglia usufruirne. Si tratta di una truffa come conferma il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta. Anche il sito dell’Amat a questo proposito pubblica una nota che conferma quanto detto.

«Abbiamo segnalato la pagina alla polizia postale e invitiamo tutti gli utilizzatori dei social a non seguire la pagina sopra indicata e tutte le informazioni da questa fornite. Ricordiamo che l’Amat Palermo spa comunica (promozioni, notizia, modifiche percorsi, ecc.) esclusivamente attraverso il proprio sito istituzionale».