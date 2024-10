Palermo, ancora un blitz della polizia municipale all'Albergheria: sequestrati i mobili in vendita

Nuovo blitz della polizia municipale nel cuore dell’Albergheria di Palermo. Il quartiere, alle spalle del Palazzo Reale, è noto per il suo mercato abusivo a cielo aperto, dove mobili, vestiti usati e cianfrusaglie, spesso rubate, campeggiano tra le strade e le piazze. E questa mattina (29 ottobre) oltre una ventina di agenti del comando di via Ugo La Malfa, tra cui una squadra cinofili, sono tornati per riportare l’ordine.

I vigili hanno sequestrato tutta la merce e caricato sui mezzi, messi a disposizione dalla Rap, l'azienda che si occupa dei rifiuti nel capoluogo, mobili e ingombranti che infestavano le vie e gli angoli della piazza di San Saverio dove sorge l’omonima chiesa. Portate via anche vecchie carcasse di automobili, utilizzate come magazzini.