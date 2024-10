Dopo 20 anni riapre a Palermo l'asilo nido Mimosa: i lavori sono costati quasi un milione di euro

Riaperto, dopo più di venti anni a Palermo, l’asilo nido Mimosa in via Duca degli Abruzzi. Era stato chiuso nei primi anni 2000 in attesa di ristrutturazione. Poi era stato ripetutamente occupato dagli abusivi fino allo sgombero effettuato nel 2019.

Stamane, dopo una profonda manutenzione, è stato restituito al quartiere Pallavicino. Potrà ospitare fino a 35 bambini, da 0 a tre anni. I lavori sono costati quasi un milione di euro.

Sono stati finanziati dall’agenda urbana Po Fesr 2014/2020 (468 mila euro) e da fondi Poc Metro 2014/2020 (477 mila euro). Vi lavorano quattro educatrici e sei operatori ausiliari. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale all’Istruzione Aristide Tamajo e il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore.

«Questo nuovo asilo fa parte della programmazione che prevede il potenziamento dei servizi educativi della prima infanzia - ha detto Lagalla - questa amministrazione dedica la massima attenzione all’educazione dell’infanzia e all’anticipazione del tempo scolastico. L’obiettivo è raggiungere lo standard che è previsto dalla programmazione nazionale»