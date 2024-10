Palermo, incidente a Monte Pellegrino: diciannovenne fa un volo di sessanta metri e finisce in una scarpata

Un altro incidente nel sabato notte lungo la strada di Monte Pellegrino sul versante di via Bonanno, dove un ragazzo è rimasto vivo per miracolo. Poco prima delle 3 un diciannovenne alla guida di uno scooter Honda Sh 125 ha impattato contro un muro ed è volato in un dirupo, rotolando tra la vegetazione per circa 60 metri e restando gravemente ferito. I soccorritori lo hanno recuperato non senza difficoltà per via del buio e lo hanno consegnato all’equipe del 118, che lo ha trasferito al Trauma Center di Villa Sofia. La prognosi è riservata a causa di un trauma cranico, una frattura all’anca e varie contusioni polmonari.

Un servizio completo di Virgilio Fagone sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi