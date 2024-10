Rubata la tettoia della scuola Giuliana Saladino a Palermo

Un’altra scuola finisce nel mirino dei ladri di rame. All’istituto comprensivo Giuliana Saladino del Cep, non nuovo a incursioni vandaliche e razzie, è stata rubata la copertura in rame del tetto, con un danno per diverse centinaia di euro. I banditi sono entrati in azione nella notte tra giovedì e venerdì, si sono messi all’opera con alcuni arnesi e hanno smontato i pannelli di metallo utilizzati per garantire il deflusso dell’acqua piovana ed evitare infiltrazioni. Il dirigente scolastico, Giusto Catania, ha presentato una denuncia ai carabinieri, che si sono messi al lavoro per tentare di risalire agli autori del raid.

Gli investigatori, dopo avere compiuto un sopralluogo alla Saladino anche per andare alla ricerca di tracce e impronte utili per dare impulso agli accertamenti, hanno tentato di estrapolare le immagini del sistema di videosorveglianza installato nell’istituto.

