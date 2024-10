Palermo, forse doloso l'incendio partito da uno scooter che ha danneggiato un negozio e tre auto

Potrebbe essere doloso l'incendio che la scorsa notte è divampato in corso Calatafimi a Palermo. Le fiamme sono partite da uno scooter Kymco e si sono propagate a tre auto parcheggiate che

sono state danneggiate. Il fuoco ha lambito anche le vetrine e la saracinesca del negozio di calzature Leone ma i vigili del fuoco sono intervenuti evitando conseguenze peggiori.

Sull'episodio sta indagando la polizia assieme ai tecnici dei vigili del fuoco che stanno valutando le possibili cause che hanno innescato il rogo. Resta da capire, infatti, se il motorino ha preso fuoco per la presenza di qualche difetto o se invece sia stato dato alle fiamme in modo deliberato.