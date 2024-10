In arrivo altre 180 telecamere nelle periferie di Palermo

I grandi monitor della control room riceveranno da fine anno le immagini in diretta di altre 180 telecamere. La polizia municipale sfodera il nuovo «arsenale tecnologico» per affilare le armi subito, intanto contro i furbetti dei rifiuti, che lasciano spazzatura e ingombranti, spesso indisturbati, sulle strade. Ma saranno poi affiancate da altri 400 occhi (finanziati con due milioni del Pon) puntati sulle piazze del divertimento notturno, che tanto allarme ha creato nell’ultimo anno tra i residenti e i frequentatori dei locali del centro storico. Il «Grande Fratello» cittadino si arricchisce, quindi, grazie a 900 mila euro di fondi stanziati dal ministero dell’Interno e destinati a potenziare i servizi per la sicurezza.

