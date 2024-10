A Palermo asili nido chiusi e vandalizzati, il Comune in cerca di fondi

Erano un «faro» sul degrado, piccole oasi di speranza in mezzo a tanti disagi. Oggi quel diritto prima conquistato è diventato un’occasione persa per molti bimbi degli asili di Borgo Vecchio e della zona dell’ospedale Civico. Vandalizzati, chiusi, abbandonati per la mancanza di ordinaria manutenzione e per la straordinaria lentezza con la quale il Comune, in questi anni, ha cercato di strapparli all’oblio. Sono due quartieri «difficili» della città e la scuola, con i suoi spazi ricreativi, rappresenta la presenza delle istituzioni. C’è una speranza reale, oggi, con i fondi del Pnrr, di rivedere quelle aule e quegli edifici di nuovo affollati dagli alunni.

