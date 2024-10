Torna l'ora solare e a Palermo cambiano anche gli orari di apertura di ville, parchi e giardini

Si torna all’ora solare e da domenica 27 ottobre cambieranno gli orari di apertura e chiusura di ville, parchi e giardini di Palermo. Lo ha stabilito l'Ufficio autonomo gestione Verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con Reset.

Villa Costa, il Giardino Rosa Balistreri, Villa Garibaldi, Villa Trabia e i Giardini della Zisa apriranno alle 7.30 e chiuderanno alle 18.30, «perché hanno un impianto di illuminazione che ne consente la fruizione anche in assenza di luce naturale», si legge in una nota.

Il Giardino inglese (Parco Piersanti Mattarella), il Parterre Falcone/Morvillo, Villa Giulia, il Giardino dei Giusti e la villetta Tricoli, invece apriranno alle 7.30 e chiuderanno alle 17 «perché non hanno un adeguato impianto di illuminazione».

«Ville, parchi e giardini comunali - prosegue nota - resteranno chiusi in caso di allerta meteo arancione o rossa e allerta vento, eventi meteorologici estremi ovvero in caso di lavori e/o interventi di manutenzione che non consentano la presenza di utenti».