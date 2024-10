Maurizio Schillaci, cugino del bomber di Italia '90 Totò, è ricoverato all'ospedale Civico di Palermo in condizioni critiche

Maurizio Schillaci, ex calciatore di 62 anni e cugino del famoso bomber Totò Schillaci, si trova attualmente in condizioni critiche a causa di tubercolosi. La notizia giunge poche settimane dopo la tragica scomparsa di Totò, avvenuta il 18 settembre a causa di un tumore.

Negli ultimi anni, Maurizio ha vissuto in un'auto e ha iniziato a manifestare gravi malesseri, tra cui febbre alta. Dopo aver partecipato ai funerali del cugino, ha deciso di sottoporsi a controlli medici, dai quali è emersa la diagnosi di tubercolosi.

Attualmente è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Civico di Palermo, dove sta seguendo una terapia antibiotica intensiva, ma le sue condizioni rimangono molto gravi. In passato, Maurizio aveva giocato con il Licata di Zeman e la Lazio nel 1986, ma ora si trova a fronteggiare la battaglia più difficile della sua vita. Un grave infortunio e diverse sfortunate circostanze hanno ostacolato la sua carriera calcistica, e ancora oggi viene ricordato come un talento non sfruttato.