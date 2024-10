Elettrodotto di Terna, non sarà espropriata la casa della donna di Termini Imerese

La casa della donna di Termini Imerese che si è opposta all’esproprio per l’elettrodotto Terna Tyrrhenian Link ramo Ovest non sarà espropriata, almeno per ora. I giudici della terza sezione del Tar Lazio hanno dichiarato inefficace il decreto di occupazione d’urgenza per scadenza dei

termini.

Il decreto diventa inutilizzabile, e la società Terna non può fare più l’immissione in possesso e di conseguenza non può procedere all’esproprio dei beni della donna. Terna potrà proseguire i suoi lavori, ma non può toccare più la proprietà della donna assistita dall’avvocato Calogero Carmina. Dunque al

momento tranne se l’azienda non emetterà nuovi provvedimenti la costruzione della donna non rientrerà nel progetto.