Mafia, processo Scrigno: per l'ex deputato regionale Ruggirello chiesti 15 anni in appello

È alle battute finali il processo d’appello Scrigno scaturito dall’indagine dei carabinieri di Trapani del 2019. Alla sbarra alcuni degli imputati coinvolti e che hanno scelto il rito ordinario. Tra questi l’ex deputato regionale, Paolo Ruggirello. Per lui, il pg Rita Fulantelli della Procura generale ha chiesto la condanna a 15 anni per associazione mafiosa. In primo grado il tribunale di Trapani presidente Daniela Troja, aveva condannato l’ex parlamentare a 12 anni ma per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stesso pg ha chiesto la condanna a 8 anni per voto di scambio politico mafioso per Vito Mannina e Alessandro Manuguerra.

Un servizio completo di Laura Spanò sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi