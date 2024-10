Lagalla: «Aumenteremo i controlli per bloccare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti»

Questa mattina, in occasione della Festa della polizia Metropolitana della Città metropolitana di Palermo, si è svolto nel Loggiato San Bartolomeo, un incontro sul tema dell'Abbandono dei rifiuti su strada tra normativa e azioni, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.

«Il problema dei rifiuti è la prima emergenza di questa città - ha sottolineato il primo cittadino - e di tutto il territorio metropolitano. Stiamo quindi lavorando per un potenziamento generale degli strumenti di controllo del territorio, non solo attraverso l’installazione di telecamere davanti le discariche abusive e un controllo attivo delle pattuglie delle Polizia Metropolitana, ma anche instaurando nuove ed efficaci sinergie con le forze di polizia locali, in particolare con la Polizia municipale di Palermo, con incremento della sorveglianza attraverso il posizionamento di fototrappole. Inoltre - ha proseguito Lagalla - siamo in procinto di acquisire nuovi punti di vigilanza potenziando le funzioni del corpo di Polizia municipale con l’arrivo di nuovi agenti».