L'affare Superbonus, truffa al 110%: a Palermo imprenditore arrestato. IL VIDEO

Un arresto e un sequestro da quasi 3 milioni di euro per una truffa sul Superbonus 110% e Sismabonus 110% a Palermo. Su delega della procura, i finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito l’ordinanza del gip che ha disposto gli arresti domiciliari per Pietro Cutrona, ingegnere e imprenditore edile accusato di truffa ai danni dello Stato, false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti.

Con lo stesso provvedimento, è stato deciso il sequestro preventivo di crediti per un ammontare di 1.660.537 euro e il sequestro per equivalente pari a 1.022.117 euro.

Le indagini condotte dalle fiamme gialle della Tenenza di Carini hanno preso le mosse da una denuncia di un cittadino che aveva incaricato un professionista per la realizzazione di lavori dei ismabonus e Superbonus usufruendo dell’agevolazione del 110%. In realtà le opere commissionate sono state solo avviate per poi essere bruscamente sospese, così come accertato dai militari per almeno altri 7 immobili ubicati in località anche turistiche, tra le provincie di Palermo e Trapani.