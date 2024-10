Imbratta sede di partito e beni del Comune, a Partinico 24 enne indagato

Imbratta la sede di un partito politico e beni del Comune di Partinico. Un giovane di 24 anni è stato denunciato dalla polizia per una serie di danneggiamenti.

Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi, in piena notte, in una via del centro cittadino. Sul posto gli agenti del locale commissariato hanno trovato alcuni bossoli a salve.

L’attività investigativa ha permesso di risalire all’autore. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di confermare quanto ricostruito dagli agenti.

Nei successivi accertamenti ha confessato una serie di danneggiamenti anche risalenti nel tempo, a partire dal 2021, nei confronti della sede di un partito, fontane e altri beni di proprietà del Comune. Il risultato è stato frutto anche della collaborazione con i carabinieri e la polizia municipale.