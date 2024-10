A Palermo ripristinata l'energia elettrica nel quartiere Sperone, al buio dopo il furto di rame

È di nuovo in funzione a Palermo, dopo il furto di rame, la cabina di pubblica illuminazione Sperone 1 che alimenta gli impianti della vasta zona compresa fra via Messina Marine, via Diaz, via XXVII Maggio, via Di Vittorio, via Sperone. Gli operatori di Amg Energia hanno concluso il lungo e complicato intervento necessario per riattivare l’infrastruttura che lunedì sera è rimasta spenta a causa di un furto di rame, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Leggi anche Furti di cavi di rame a Palermo, il quartiere Sperone al buio

Il furto ha riguardato, in particolare, la treccia di rame della messa a terra e alcuni componenti provocando danni ingenti ancora in corso di quantificazione. I lavori terminati hanno consentito di ripristinare il funzionamento e la sicurezza della cabina e degli impianti di illuminazione ad essa collegati. “Ringrazio gli operatori della società che oggi sono stati impegnati non solo in questa gravosa attività ma anche negli interventi ordinari», ha detto il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma.