Era accusato di omicidio stradale, assolto automobilista di Casteldaccia: la ruota del Suv non avrebbe schiacciato la gamba dell’anziana

Nel corso del dibattimento l’avvocato dell’automobilista Francesco Paolo Sanfilippo ha dimostrato attraverso una consulenza che il testimone oculare indicato dall’accusa, dal punto in cui aveva dichiarato di trovarsi non avrebbe mai potuto vedere l’esatta dinamica del sinistro. Le sue dichiarazioni erano assolutamente inattendibili. Con una consulenza medico legale, del professore Paolo Procaccianti, è stato dimostrato che non solo che la ruota del Suv non avrebbe mai schiacciato la gamba dell’anziana, perché ben più gravi sarebbero state le lesioni riportate, ma dimostrava inoltre che il decesso della donna sarebbe avvenuto per cause indipendenti dal sinistro. Infatti l’anziana era affetta da una grave forma di scompenso cardiaco che sarebbe stata la vera causa della morte. Il tribunale ha accolto le tesi difensive ed ha assolto l’uomo con la formula perché il fatto non sussiste.