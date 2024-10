Controlli alla Vucciria e nei locali della movida a Palermo, sanzioni per oltre 24mila euro

Proseguono i controlli in centro e nei quartieri periferici, connessi alle linee guida dei modelli di «controllo integrato del territorio» e dei «controlli presidiari di vigilanza territoriale». Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale; nel secondo caso il controllo del territorio si esercita attraverso la perlustrazione di itinerari sia del centro storico che delle periferie cittadine con particolare riferimento alle aree interessate dal flussi turistici, densità demografica e aree di servizi come quelle ospedaliere, così da assicurare la visibilità ed una capillare prossimità della polizia di Stato alla cittadinanza.

Anche nel corso della settimana, secondo questi due schemi di controllo, sono stati effettuati stringenti controlli nella zona della Vucciria e sono state identificate 50 persone di cui 11 con precedenti penali o di polizia, controllati 23 veicoli, 2 motoveicoli, elevate 11 violazioni al codice della strada, un fermo amministrativo, una denuncia per guida senza patente ed effettuati accessi ispettivi presso 5 esercizi commerciali.