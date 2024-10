Due feriti in uno scontro frontale sulla SS186 di Monreale: uno è ricoverato in gravi condizioni

Drammatico scontro frontale sulla SS186 di Monreale che ha visto due auto coinvolti in un incidente che ha provocato due feriti, di cui uno in condizioni gravi anche se non in pericolo di vita. La collisione, subito dopo la frazione di Pioppo, tra una Fiat Seicento e una Ford Ecosport, andate completamente distrutte.

L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di prestare assistenza immediata alle vittime e di avviare le operazioni per ristabilire il traffico sulla strada. Sebbene le cause esatte siano ancora da accertare, tra le ipotesi più probabili la strada bagnata ma si considerano anche l'eccesso di velocità o la distrazione alla guida.

Ad avere la peggio un palermitano di 30 anni, alla guida della Fiat, che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Ingrassia. Il conducente dell'altra vettura, 57 anni e residente a Pioppo, è stato portato all'ospedale di Partinico con lievi lesioni ed è stato subito dimesso. Nel frattempo, la polizia stradale ha avviato un'indagine per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.