Una titolare di terreni chiama il nostro giornale: «I suidi a San Mauro distruggono tutto»

Maria Rinella, una signora di San Mauro Castelverde, chiama il Giornale di Sicilia al nostro centralino, 0916627111. Racconta dei continui assalti alla sua campagna da parte dei cinghiali nella borgata Carsa, di contrada Cannizzaro. Il piano di abbattimento degli animali selvatici è già attivo e prosegue a pieno ritmo: serve per contrastare il forte sovraffollamento della popolazione dei suidi, che in questi ultimi anni hanno preso il sopravvento sul territorio. Ci vorrà ancora in po’ di tempo per scongiurare definitivamente altri danni a scapito degli agricoltori, che convivono con questi «coinquilini» non graditi. Maria è una di questi. I danni riportati nella sua campagna la fanno dubitare della propria volontà di andare avanti. Con sorella e cugini, la sua è una vita dedicata all’orticello e agli alberi di famiglia che ora non producono più frutti come una volta.

«Questi animali, i cinghiali, distruggono tutto ciò che incontrano - racconta -. Hanno sfondato il recinto, rotto il muretto di protezione. Un tempo c’erano alberi molto produttivi di agrumi, in particolare mandarini, poi fichi, numerosi uliveti. Con quest’ultimi producevo un po’ d’olio. I suidi hanno mangiato le radici degli alberi facendoli diventare secchi e improduttivi- dice con amarezza - oltretutto hanno fatto buche enormi, rotto i muretti di pietra creando ostacoli a fondo strada che non mi permettono di passare con la macchina con il rischio di bucare le ruote».