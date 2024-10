Telescopio sul monte Mufara, gli ambientalisti chiedono di sospendere i lavori sulle Madonie

Le associazioni ambientaliste Club Alpino Italiano, Legambiente, Lipu e Wwf hanno notificato alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, all’Ente Parco delle Madonie, al Comune di Petralia Sottana, al Genio Civile di Palermo ed all’assessorato regionale Territorio e Ambiente una diffida a sospendere i lavori per la realizzazione dell’Osservatorio astronomico su Monte Mufara, ripresi da qualche giorno.

«Alla luce dell’ordinanza del TAR Sicilia dello scorso 24 settembre, che non ha ammesso il ricorso delle associazioni per aspetti procedurali e non ha quindi esaminato in alcun modo i numerosi profili di illegittimità sollevati - si legge in una nota - l’opera è soggetta ai vincoli di tutela ambientale e paesaggistici ordinari e non beneficia del regime derogatorio discendente dalla norma nazionale entrata in vigore nell’agosto 2023».

«Su Monte Mufara- spiegano le associazioni - vige, tra gli altri, un vincolo di inedificabilità assoluta da cui è scaturita la declaratoria di improcedibilità del progetto da parte della Soprintendenza lo scorso 9 agosto 2022, vincolo non considerato nell’istruttoria del progetto».