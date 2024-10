Seacily a Balestrate, gioielli in mostra

Balestrate è pronta ad abbracciare Seacily, il salone della nautica che aprirà domani mattina per chiudere domenica. Quattro giorni di eventi e workshop aperti a tutti. Al Marina di Balestrate si farà il punto sulla nautica e si potranno ammirare decine di barche e gommoni, a mare e a terra, con espositori da tutta la Sicilia e concessionarie dei marchi più importanti; in totale un centinaio di brand. La manifestazione nasce nel 2013 per iniziativa di Assonautica Palermo con sede al Castello a mare alla Cala e ritorna adesso nel Palermitano, dopo la scorsa edizione a Capo d’Orlando.

