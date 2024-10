Partinico, scappa dalla finestra e resta intrappolato nel cortile: tutti cercano il paziente, lo trovano dopo ore

Ha tentato in piena notte di fuggire, forzando una finestra sigillata con delle viti, dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale Civico di Partinico dove era ricoverato dallo scorso 5 ottobre. Si è calato in un cavedio strettissimo, nel quale è rimasto incastrato.

Il personale del reparto lo ha cercato per tutta la notte e solo questa mattina si è riusciti a trovarlo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per accedere e liberare l'uomo. Soccorso, dopo essere stato medicato da piccole escoriazioni, proseguirà il percorso di cura. La direzione sanitaria di presidio ha avviato un’indagine interna per verificare e valutare quanto accaduto.