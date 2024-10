Legionella nelle tubature del comando della polizia municipale di Palermo

Dopo cinque mesi torneranno le aziende di sanificazione in via Ugo La Malfa: al comando della polizia municipale di Palermo è di nuovo allarme rosso legionella e il comandante Angelo Colucciello ha disposto il trattamento di iperclorazione shockdell'impianto idrico da domani (17 ottobre) fino al 19. Gli agenti, come avvenuto lo scorso maggio, dovranno dunque cambiarsi all'esterno, dove saranno disposti dei bagni chimici forniti dalla protezione civile. Il personale amministrativo invece dovrebbe lavorare da casa: in queste ore si sta cercando di capire se alcuni bagni possano essere ancora utilizzabili. Altrimenti, si andrà incontro ad un protocollo già collaudato. Il comandante ha fatto sapere che «nessuna attività verrà sospesa».

La nota è di questa mattina: nel documento l'Asp, a seguito dei campionamenti effettuati lo scorso 19 settembre, definisce «il quadro generale di contaminazione della rete idrica peggiorato rispetto al precedente rapporto di prova, tale da essere definito prossimo al severo». Sempre l'Asp, fa notare che «la sede del comando non consente efficacemente di controllare a vistya se parti delle tubature o dell'impianto presentino dei ratti interrotti o ostruiti, dove è facile che proliferi il batterio».