«Le palestre scolastiche negate ai ragazzi»

I bambini potranno fare attività sportiva all’interno delle palestre scolastiche della città. Lo ha deciso il Comune. Ma l’iter, secondo Federconsumatori, è lungo e farraginoso. Le scuole devono dare la loro disponibilità per l’utilizzo della palestra, almeno di due giorni a settimana, anche nelle ore pomeridiane e per il quartiere. Le società sportive hanno partecipato al bando pubblicato il 24 luglio e scaduto il 21 agosto. La graduatoria, che ancora non è pronta, sarà comunicata alle società sportive che vogliono fruire degli spazi sportivi delle scuole. Le società, a loro volta, dovranno stipulare una polizza di responsabilità civile e pagheranno il canone per le ore di utilizzo della palestra.

