La tragedia sulla Palermo-Sciacca: danza e musica per Riccardo Pardi, fuori pericolo uno dei bimbi

Musica e danza. O meglio gioco. È stato scandito dalla musica brasiliana, che l’apicoltore tanto amava, l’ultimo saluto a Riccardo Pardi. Ieri nella chiesa di Montegrappa i funerali del cinquantunenne morto nel tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, sabato scorso: il suo Suv Toyota, una Rav 4, si è scontrato con una Mercedes classe C, con a bordo una famiglia tunisina residente a Ribera. Morti anche Walid e Zina Moussa, i genitori dei tre fratellini sopravvissuti e ricoverati in ospedale. Sulle note brasileire si sono esibiti gli storici compagni di capoeira, arte marziale tipica del Paese sudamericano, che Pardi praticava da circa dieci anni. Con il maestro Bira dos Santos, gli amici di una vita gli hanno reso omaggio, tra gli applausi, a tempo, degli oltre trecento presenti.

C’era tutto il quartiere, i compagni della pesca, altra passione del cinquantunenne, e gli amici di sempre. Pardi era molto conosciuto, tanto che la piccola chiesetta, la Santissima Maria Immacolata in Montegrappa, che l’uomo aveva sempre frequentato, non è riuscita a contenere l’ondata di amore che gli è stata riservata. E che è stata sottolineata da don Sergio Ceresi, il parroco che ha officiato i funerali: «Riccardo è sempre stato circondato da grande amore e affetto - ha detto durante la sua omelia - lo stesso che ha sempre riservato in primis alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Dove lo si metteva, suonava - ricorda ancora don Ceresi -. Il suo ingegno era una luce per tutti». «Una giornata molto triste - hanno detto alcuni amici - ma siamo felici di aver visto tutta questa folla: c’è tutto il quartiere, per il quale Riccardo Pardi era un punto di riferimento assoluto e ci riempie il cuore».