Baracche abusive in via Sant'Agostino a Palermo, chiuse 14 attività: trovati anche pezzi di ricambio rubati di auto e moto

Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso 14 attività nel mercato di via Sant’Agostino, a Palermo. Ai controlli hanno preso parte oltre 40 agenti del comando di via Ugo La Malfa, scoprendo che molte baracche da anni erano fissate alle basole, senza autorizzazioni edilizie e, in alcuni casi, senza le licenze commerciali.

In alcune baracche, aperte dai vigili del fuoco, sono stati trovati pezzi di ricambio di auto e moto. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di materiale rubato.

ll’attività hanno partecipato anche le squadre dei tecnici dell’Enel per verificare allacci abusivi alla rete pubblica. Complessivamente sono state identificate una decina di persone la cui posizione è ora al vaglio del comando e della Procura. Sono in corso gli accertamenti sui titoli edilizi e sui lavori che sarebbero stati effettuati senza autorizzazioni né nulla osta