Palermo, rogo di rifiuti davanti alla scuola Saladino: evacuato l'istituto comprensivo

Un rogo di rifiuti davanti a una scuola del Cep di Palermo ha costretto il dirigente a disporre l’immediata evacuazione dell’istituto comprensivo Giuliana Saladino.

«Vista la catasta di rifiuti bruciati in prossimità dell’edificio scolastico di via Barisano da Trani - si legge nella nota firmata dal dirigente Giusto Catania -. Visto il propagarsi di cattivi odori all’interno dell’edificio scolastico. Considerato il rischio di esalazioni tossiche e la necessità di tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre che la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. si dispone urgentemente l’evacuazione dei locali scolatici siti in via Barisano da Trani».