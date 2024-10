Palermo, via erbacce e rifiuti dal sottopasso di via Crispi

Lunghe code a causa della chiusura del sottopasso in via Francesco Crispi: lo stop ai mezzi è stato necessario per consentire alle squadre della Rap di rimuovere le erbacce e i rifiuti accumulati nei mesi precedenti. I lavori hanno riguardato entrambe le carreggiate: gli operatori hanno prima agito sulle corsie lato mare in direzione via Montepellegrino, poi è toccato alla carreggiata direzione cala, che ha creato più di qualche problema ai tanti palermitani che avevano deciso di trascorrere la domenica in centro. Dall'azienda hanno fatto sapere che si tratta di opere di manutenzione ordinarie: in precedenza '«sono stati puliti i sottopassi pedonali di via Porrello, Santa Maria Mediatrice e via Pitrè – spiegano da piazzetta Cairoli – è in programma a breve anche piazzale Ungheria».