Palermo, controlli serrati sulla movida: multe per oltre mille euro a quattro locali

Oltre mille euro di sanzioni a nove esercizi commerciali nelle aree della movida palermitana. Le verifiche, eseguite nell’ambito dell'operazione Alto Impatto, hanno portato alla scoperta di varie irregolarità in quattro locali, tra cui l’occupazione illecita di suolo pubblico, la mancata emissione di scontrini fiscali e violazioni al regolamento sui dehors.

L'attività di controllo ha interessato le zone della Vucciria, piazza Sant'Anna, piazza Magione e altri luoghi nevralgici del centro storico. L'obiettivo dell'operazione è intensificare la presenza delle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di degrado urbano e prevenire ogni forma di illegalità e criminalità.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno garantito una significativa presenza nelle aree a maggiore frequentazione notturna, con particolare attenzione anche a piazza San Domenico, piazza Rivoluzione, via Isidoro La Lumia e via Roma. Le verifiche hanno riguardato non solo l’aspetto amministrativo degli esercizi pubblici, ma anche la sicurezza stradale, con il controllo di 39 mezzi e l’identificazione di 378 persone, di cui 62 risultate con precedenti.