In fiamme tre auto rubate a Bagheria e Monreale: indagano polizia e carabinieri

Tre auto rubate sono state date alle fiamme in provincia di Palermo. Una Fiat Punto è stata incendiata in via Fonditore a Bagheria. Una seconda auto, sempre a Bagheria, è stata bruciata in via Roma e la terza auto, una Jeep Renagade rubata a Monreale in via Mancamiccini, è stata distrutta dalle fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia. In tutte e tre gli interventi sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato ed estinto le fiamme in pochi minuti