Palermo, prima lo scippo poi il ricatto: studentessa erasmus fa arrestare ricettatore tunisino

La polizia ha denunciato per ricettazione R.Y., 26 anni, cittadino tunisino, dopo un tentativo di cavallo di ritorno ai danni di una studentessa spagnola in Erasmus a Palermo.

La giovane era stata vittima di uno scippo in pieno centro, nei pressi di piazza Pretoria, dove le era stato sottratto il cellulare. Poco dopo, un altro individuo l’aveva avvicinata offrendole di restituirle il telefono dietro il pagamento di una somma di denaro, pratica nota come "cavallo di ritorno". Fingendo di accettare la proposta, la studentessa ha fissato un incontro con l’uomo ma ha avvisato la polizia, contattando la sala operativa mentre fingeva di parlare con un parente.

Gli agenti impegnati nei servizi di sicurezza della movida nell'ambito del protocollo Alto Impatto, ha rapidamente inviato una pattuglia sul luogo dell’incontro. Non appena l’uomo ha notato l’arrivo degli agenti, ha tentato una fuga ma è stato subito bloccato.