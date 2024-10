Palermo, commemorati i partigiani Alfredo e Antonio Di Dio: una targa in loro memoria

Commemorazione dei comandanti Alfredo e Antonio Di Dio, partigiani e medaglie d’oro al valor militare. Stamattina la posa della targa nell’omonima via.

Presenti alla cerimonia Marcello Longo, presidente dell’ottava circoscrizione, Gaspare Simeti, dirigente dell’ufficio teatri, spettacolo e coordinamento eventi, Cesare Arangio, presidente di Confcooperative Palermo e Ottavio Terranova, presidente Anpi Palermo.

È stato ricordato il sacrificio dei due partigiani palermitani, di orientamento politico cattolico-moderato, che grazie al loro eroismo portarono alla resa delle forze nazifasciste in Piemonte e alla costituzione della Repubblica partigiana della Val d’Ossola.

Le vicende dei due fratelli palermitani si inseriscono nel solco della eccezionale guida siciliana della resistenza piemontese che, fra tutte, fu quella che maggiormente impegnò le forze nazifasciste.

“La loro celebrazione serve, oltre a ricordare un momento della storia cittadina da molti non conosciuta, anche per evidenziare il fatto che la lotta al nazifascismo interessò tutte le forze politiche di opposizione a regime mussoliniano”, si legge nella nota diffusa da Confcooperative Sicilia che ha promosso l’evento in collaborazione con Anpi, comune di Palermo e ottava circoscrizione.