Le punizioni del clan di Portanuova, il racconto dei pentiti: «Rimproveri e schiaffi anche in cella»

«Il mandamento è anche presente in carcere, dove i problemi vengono risolti con l’intervento degli uomini d’onore». Le parole del collaboratore di giustizia Alessio Puccio sono eloquenti del peso dei mafiosi all’interno dei penitenziari, dove alcuni detenuti si occupano anche di gestire lo spaccio di stupefacenti. «Se una persona del mandamento viene picchiato da altre persone, si interviene. Se hai creato problemi fuori dal mandamento e ti trovi in carcere il rimprovero ti arriva in carcere».

Un servizio completo di Virgilio Fagone sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi