I soldi da restituire: Gesap all'attacco

Il momento è di quelli imbarazzanti per un Consiglio di amministrazione: bisogna chiedere soldi indietro agli ex amministratori (non tutti ex, per la verità) della Gesap. Hanno percepito più soldi di quanto la legge consentisse in anni passati. L'eccedenza deve rientrare nelle casse dell'azienda di Punta Raisi. Senza se e senza ma. Soprattutto dopo la sentenza del Tribunale (sezione specializzata sulle imprese) che ha fissato la natura prettamente pubblica dell'azienda che, dunque, sulle indennità ricade all'interno delle regole, al ribasso, fissate dalla cosiddetta legge Madia.

