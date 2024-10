Vergine Maria, persi i fondi per il parco giochi nell'area della ex Edilpomice

«L'Amministrazione Lagalla ha perso i soldi che avevamo stanziato nel bilancio regionale per realizzare uno spazio sportivo pubblico al servizio dei bambini e dei giovani della borgata di Vergine Maria. La vicenda è tanto più grave in quanto le risorse erano destinate al Comune di Palermo per realizzare questo spazio nell’area confiscata dell’ex Edilpomice, rivendicata da anni dai cittadini e oggi in capo all’Agenzia nazionale». Lo denuncia il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica a margine di una interlocuzione con gli uffici competenti.

«Come sempre - sottolinea Varrica - si evidenzia la distanza tra l’ipocrisia delle dichiarazioni di questa Amministrazione e i fatti. Il contrasto alla criminalità, alle mafie e al disagio sociale si portano avanti restituendo spazi collettivi ai cittadini, a maggior ragione se il messaggio è il recupero e il riutilizzo di patrimoni mafiosi da parte delle Istituzioni per finalità collettive. Nonostante il Comune avesse dichiarato a febbraio l’intenzione di utilizzare queste somme non ha neanche chiesto l’area all’Agenzia, un totale disinteresse che ha portato a perdere questa occasione. Un fatto gravissimo. Abbiamo depositato una interrogazione consiliare del capogruppo M5S Antonino Randazzo per chiarire quali siano le intenzioni della Giunta Lagalla per Vergine Maria e se intendano porre rimedio con altre risorse agli errori che hanno commesso».