Palermo, all'ospedale Policlinico stabilizzati 55 infermieri

Stabilizzati 55 infermieri all'ospedale Policlinico di Palermo. Il personale aveva raggiunto i 18 mesi di servizio lo scorso 31 dicembre: «La stabilizzazione di queste figure professionali - commenta la direttrice generale della stuttura ospedaliera di via del Vespo, Maria Grazia Furnari - rappresenta una tappa fondamentale per il rafforzamento del nostro ospedale universitario e conferma il nostro impegno a investire nella valorizzazione del personale. L’ingresso a tempo indeterminato dei 55 infermieri - prosegue - consentirà di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai pazienti, garantendo una presenza continua e qualificata in reparto, nelle sale operatorie, negli ambulatori».