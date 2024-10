Il Telimar inaugura la sua nuova casa a Terrasini

Domani pomeriggio il Telimar Palermo di pallanuoto inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede a Terrasini, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A1. La formazione palermitana affronterà l’Onda Forte, ex Astra Nuoto, nella piscina comunale della cittadina a circa 30 chilometri da Palermo, dove si allenerà e disputerà i match casalinghi per i prossimi mesi. La struttura offre una splendida vasca scoperta che sarà il nuovo punto di riferimento del club.

L’allenatore Baldineti ha sottolineato l’importanza dei giocatori palermitani rimasti: «Sono chiamati a diventare leader. La nuova sede a Terrasini offre la tranquillità negli allenamenti che mancava negli ultimi anni a Palermo. L’unica incognita è la distanza, spero che non influenzi il supporto dei tifosi, ma potremmo trovarne di nuovi a Terrasini».

Il presidente del Telimar, Marcello Giliberti, ha parlato delle sfide che attendono il club: «Abbiamo grandi motivazioni per questo nuovo ciclo, anche se sarà un campionato molto difficile. L’obiettivo non è più puntare alle prime posizioni, come in passato, ma alla salvezza. Sono cautamente ottimista».