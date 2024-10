Palermo, guasti da settimane i due ascensori dell'ufficio di stato civile di piazza Giulio Cesare

Negli uffici dello Stato civile, in piazza Giulio Cesare a Palermo, i due ascensori sono guasti da settimane e l’accesso è sbarrato con le sedie della sala d’aspetto. Il personale e gli utenti sono costretti a salire e scendere a piedi per sbrigare le pratiche, con tutte le difficoltà del caso per le persone anziane o affette da disabilità.

«Piove sul bagnato - dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - oltre al grave stato di incuria in cui versa il parcheggio antistante, covo per tossico dipendenti, adesso le criticità raggiungo anche gli uffici. Da settimane aspettiamo che vengano riparati e restituiti funzionanti ad utenti e funzionari. Come da tempo attendiamo provvedimenti sul parcheggio, che non sono mai arrivati».