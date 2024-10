L’inchiesta della guardia di finanza sui business della cosca di Pagliarelli, i metodi del boss Calvaruso: «Mettigli il revolver in bocca»

Agli atti dell’inchiesta sul riciclaggio internazionale tra Palermo e il Brasile c’è una telefonata intercettata nel 2020, in piena pandemia, in cui il boss Giuseppe Calvaruso, parlando da Natal - la città in cui si era trasferito - con il suo braccio destro Giovanni Caruso, lanciava una minaccia agghiacciante nei confronti degli acquirenti di alcuni magazzini di via Altofonte: «Se qualcuno si permette a volere fare l’atto senza averci saldato, non fatelo salire sopra dal notaio e mettetegli il revolver in bocca». È il segno, secondo gli inquirenti, che il il boss reggeva le sorti della «famiglia» pure dall’estero.

Calvaruso e Caruso sono stati raggiunti da una misura cautelare in carcere nell’ambito delle indagini della guardia di finanza che ha sequestrato nove società operanti nei settori immobiliare e della ristorazione situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e per la maggior parte in Brasile, oltre a somme di denaro per oltre 350 mila euro.