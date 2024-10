Trabia: evade dagli arresti domiciliari per vendicare il fratello ed esplode diversi colpi di arma da fuoco

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne, del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. L'attività d’indagine è stata condotta dai militari della sezione operativa del Nucleo operativo Radiomobile di Termini Imerese e dalla stazione di Trabia che hanno ricostruito i fatti avvenuti la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, quando, l'indagato, sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedeva coinvolto il fratello in una piazza di Trabia e, senza pensarci due volte, avrebbe lasciato la propria abitazione per recarsi sul luogo della lite con l’obiettivo di farsi giustizia da solo.